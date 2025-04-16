Вашингтон выводит бригады из Европы: прогноз сокращения контингента США

Безопасность Европы может усилится за счет большего участия самих европейцев в укреплении обороноспособности, считает Роман Свитан.

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США могут вывести контингент из Европы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, nato.int

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Свитан оценил вероятность вывода войск США из стран Европы

Обсуждается вопрос о перемещении некоторых американских частей

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил вероятность того, что Соединенные Штаты примут решение и выведут половину своих войск из стран Восточной Европы.

"Речь идет только о выводе тех 20 тысяч военнослужащих, которых в 2022 году американцы ввели в основном в Польшу и Румынию, а не о выводе американских войск из Европы с техникой и боеприпасами. Этот вопрос не стоит и не будет даже проговариваться", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что американские военные никогда не уйдут из Европы, поскольку некоторые пусковые установки и механизмы американского ПВО, расположенные в европейских странах, обслуживаются американскими военнослужащими.

"Допустим, американская система ПРО Aegis ("Иджис"), пусковые установки которой находятся на кораблях, расположенных по периметру Европы. Основные локаторы космического контроля системы Aegis – в Турции. Одна пусковая установка Aegis находится в Румынии, другая – с 13 ноября прошлого года в Польше, в Редзиково. Речь идет о пусковых установках МК-41, которые заряжены 64 ракетами СМ-3 дальнего космического перехвата на высоте 1,5 тысячи км, дальность – 2,5 тысячи км. Так вот пусковые установки системы Aegis обслуживаются американцами. Все это – ПВО Америки. Это первый пояс контроля, потому никто никуда американские войска из Европы не выведет", - убежден он.

Собеседник пояснил, что на сегодня обсуждается вопрос о перемещении некоторых американских частей.

"10 тысяч человек – это всего две бригады. Они заводились для сопровождения американских грузов, которые три года по разным программам двигались в Украину. Теперь, когда перемещение грузов прекратилось, встал вопрос о том, куда деть этих американских военнослужащих В общем, ничего страшного не происходит. Никаких глобальных изменений в структуре безопасности Европы нет и не предвидится. Даже наоборот, безопасность Европы усиливается за счет большего участия самих европейцев в укреплении обороноспособности", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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