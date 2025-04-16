Подожгли авто военных в Киеве: в столице раскрыли исполнителей приказа из сети

В Киеве двое молодых людей подожгли военное авто.

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Хотели быстрый заработок через интернет / коллаж: Главред, фото: Киевская городская прокуратура

Что произошло:

В Днепровском районе подожгли два авто военных

Заказ на поджог поступил через мессенджер

В Днепровском районе столицы двое молодых людей подожгли автомобили, принадлежавшие военным. Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении злоумышленникам в возрасте 18 и 21 год.

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По данным следствия, в апреле 2025 года один из фигурантов, ища подработку в интернете, получил сообщение в мессенджере Telegram. В нем ему предложили заработать от 1 000 до 15 000 долларов США за выполнение заданий - в частности, поджог админздания правоохранительного органа или автомобиля военного. Размер оплаты зависел от сложности действий.

Первой мишенью стал автомобиль Nissan Navara, однако поджог не удался из-за дождливой погоды. Заказчик, как отмечается, отказался платить. Впоследствии подозреваемые повторили попытку - на этот раз выбрали Mitsubishi L-200, который облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Как сообщили в прокуратуре:

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум молодым людям - 18 и 21 - лет в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Напомним, как сообщал Главред, правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Кроме того стало известно о задержании Службой безопасности двух групп, которые готовили подрывы в Днепре и в Киевской области. Цель - подрывы военных и ТЦК. В каждом из случаев исполнители верили, что смогут подложить взрывчатку и убежать. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Также СБУ задержала "топ-крота" в Государственном космическом агентстве. Агент имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

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