Кратко:
- Кто сообщил о смерти актера
- Чем он прославился
В террористической России, которая обстреливает мирную Украину, скончался актер, который прославился благодаря своим ролям в криминальных сериалах Владимир Герасимов.
Как пишут пропагандистские СМИ, на счету у актера было более 240 работ в кино и сериалах.
О смерти актера сообщили коллеги 74-летнего Герасимова, но не назвали причину его смерти.
"Сегодня на 75-м году жизни нас покинул Владимир Герасимов — советский и российский актер кино и озвучивания. Его голосом говорят многие кино персонажи. Светлая память! К сожалению, следующим летом так и не увидимся, дядя Стэн", — такое сообщение появилось в группе "(RHS) Red Head Sound — Перевод и Озвучивание".
Помимо всего прочего, на счету Владимира Макаровича большое количество ролей в кино и сериалах. В свое время он играл в таких проектах, как "Дальнобойщики", "Мент в законе", "Перевозчик" и многих других.
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Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее также стало известно о том, что в террористической России скончался рэппер Паша Техник. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но он не справился.
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