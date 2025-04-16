Леся Никитюк спровоцировала слухи про тайный брак с женихом-военным

Никитюк "выгребала" так тщательно, что неосторожно засветила одну важную деталь.

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Леся Никитюк личная жизнь - ведущей приписывают тайный брак с Дмитрием Бабчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Леся Никитюк помолвлена с Дмитрием Бабчуком

Через три месяца после помолвки ведущую заподозрили в тайном браке

Последние полгода для Леси Никитюк были насыщенными приятными событиями: осенью 2024-го года ведущая раскрыла роман с украинским защитником Дмитрием Бабчуком, а уже в начале января 2025-го получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Лесе Ивановне даже приписывали тайную беременность, но ни будущее потомство, ни грядущую свадьбу она не желает обсуждать в публичном пространстве.

Впрочем, это лишь подогревает интерес поклонников к личной жизни Никитюк. К примеру, сегодня она в своем блоге в Instagram опубликовала несколько кадров из бассейна с подписью: "Желаю выгрести этот день", на котором рассмотрели признаки тайной свадьбы Леси и Дмитрия.

видео дня

Дело в том, что в кадре на безымянном пальце ведущей красуется кольцо, но оно не выглядит как то, с которым Бабчук делал ей предложение руки и сердца. Это украшение уже больше похоже на свадебное, а не на помолвочное.

Леся Никитюк показала новое кольцо на безымянном пальце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

А вот как выглядело кольцо, с которым Дмитрий Бабчук делал Лесе Никитюк предложение / instagram.com/lesia_nikituk

В начале марта Леся Никитюк рассказывала, что мечтает про пышную свадьбу с большим количеством гостей и соблюдением украинских традиций. При этом она отметила, что из-за войны и военной службы Дмитрия это пока невозможно и не уместно. Поэтому подготовку к торжественным мероприятиям по случаю заключения брака влюбленные пока поставили на паузу.

Кто такая Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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