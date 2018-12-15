"Где полиция и закон": Усик ответил на угрозы расправы

Александр Усик / УНИАН

Чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на угрозы, которые прозвучали после его заявления о том, что он встанет на защиту УПЦ МП.

"Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры", - подчеркнул он на VI Церемонии награждения "Дети Украины - будущее нации".

Вместе с тем он также подчеркнул, что у него очень много единомышленников, сообщает Центр информации УПЦ МП.

"Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого", - добавил Усик.

Напомним, ранее лидер "Братства" Дмитрий Корчинский прокомментировал заявление Усика о его готовности защищать Киево-Печерску Лавру и подчеркнул, что "пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера".