Промоутер озвучил дату следующего боя Усика: где украинец может выйти на ринг

Новый бой Александра Усика запланирован на 18 мая, сказал промоутер / УНИАН

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что следующий бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, украинского боксера Александра Усика запланирован на 18 мая.

Украинец может выйти на ринг в американском городе Чикаго или в Оксон Хилле, рассказал промоутер в интервью Boxing Social.

По словам собеседника, Усику ищут соперника, но не так много боксеров хотят померяться с ним силами.

"Одним из них может стать Александр Поветкин (россиянин-супертяжеловес — Ред.)… Боксеры не хотят проигрывать, ждут других возможностей. Усик может провести поединок с Денисом Лебедевым (россиянин, выступает в первой тяжелой весовой категории — Ред.), но я сомневаюсь", — заявил промоутер. Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.