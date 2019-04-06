Названа дата боя Усика и Такама

Усик будет бороться за пояс в тяжелой весовой категории / Фото: Reuters

Бой между украинским боксером Александром Усиком и 38-летним французом, уроженцем Камеруна Карлосом Такамом состоится 25 мая.

Как сообщает Sky Sports, этот поединок станет дебютным для 32-летнего украинца в тяжелой весовой категории.

Бой пройдет в городе Оксон Хилл в штате Мэриленд (США) на арене MGM National Harbor. Транслировать поединок будет транслировать стриминговая платформа DAZN.

"Я выиграл все титулы в первом тяжелом весе и стал неоспоримым чемпионом. Планирую сделать то же самое в новом для себя дивизионе", - заявил Усик.

Welcome to the land of giants! Undisputed P4P king @usykaa will make his heavyweight debut against @carlos_takam May 25 @MGMNatlHarbor live on @DAZN_USA in the USA ?? and @SkySportsBoxing in the UK ?? Here we go!! ???? Tickets on pre sale on Wednesday - General sale on Thursday! pic.twitter.com/jQBKlKxshz — Eddie Hearn (@EddieHearn) 5 апреля 2019 г.

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.

Позже стало известно, что украинец перестал быть абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, отказавшись защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою с российским боксером Денисом Лебедевым.