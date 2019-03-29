Промоутер раскрыл подробности нового боя Усика: названы возможные даты

Новый бой Александра Усика может состояться 17 или 18 мая / УНИАН

Бой бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика с камерунским тяжеловесом Карлосом Такамой согласован.

Осталось определиться со стриминговой платформой DAZN, которая займется трансляцией, с точной датой боя, рассказал промоутер Усика Эдди Хирн, сообщает ESPN.

"Сделка по Такаму заключена. Нам остается только определиться с DAZN по точной дате (противостояния — Ред.)", — заявил промоутер.

Бой между Усиком и Такамой должен пройти 17 или 18 мая, пишет SportArena. По данным издания, сторона украинца склоняется к 17 числу, поскольку на следующий день пройдет бой между американцами Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилой.

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.

Позже стало известно, что украинец перестал быть абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, отказавшись защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою с российским боксером Денисом Лебедевым.