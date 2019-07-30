Усик за дебют в супертяжах получит 1,2 миллиона долларов

Александр Усик за бой в супертяжах получит 1,2 миллиона долларов / УНИАН

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик за свой первый поединок в супертяжелом весе получит 1,2 миллиона долларов. Соперник Усика камерунец Карлос Такам разбогатеет 800 тысяч долларов.

Поединок Усика и Такама может состояться 12 или 19 октября в Чикаго. На данный момент идут переговоры о дате матча. Боксеры должны были встретиться еще в мае, но бой был отменен из-за травмы украинца.

Напомним, Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав Тони Беллью. 38-летний Карлос Такам в декабре 2018-го победил техническим нокаутом Сенада Гаши.