"Полупокерные дебилы": Ярош "проехался" по советникам Зеленского

Дмитрий Ярош обозвал советников Владимира Зеленского "полупокерными дебилами" / УНИАН

Нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош раскритиковал поведение советников президента Владимира Зеленского во время поездок главы государства по областям и назвал их "подгавкивателями".

Советники украинского лидера — какие-то "полупокерные дебилы", написал народный избранник на своей странице в Facebook.

По словам политика, они "превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа".

"Смотрю на поездки президента по областям... Особенно впечатляют его подгавкиватели, то есть советники. Какие-то "полупокерные" дебилы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и президент, кстати)...", — отметил нардеп.

Ранее Дмитрий Ярош пригрозил Владимиру Зеленскому — президент может потерять жизнь, если предаст Украину, а также людей, погибших на Майдане во время Революции достоинства и на Донбассе — во время войны.