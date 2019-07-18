"Полупокерные дебилы": Ярош "проехался" по советникам Зеленского

Нардеп считает, что советники президента пиарят своего "шефа".
Нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош раскритиковал поведение советников президента Владимира Зеленского во время поездок главы государства по областям и назвал их "подгавкивателями".
Советники украинского лидера — какие-то "полупокерные дебилы", написал народный избранник на своей странице в Facebook.
По словам политика, они "превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа".
"Смотрю на поездки президента по областям... Особенно впечатляют его подгавкиватели, то есть советники. Какие-то "полупокерные" дебилы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и президент, кстати)...", — отметил нардеп.
Ранее Дмитрий Ярош пригрозил Владимиру Зеленскому — президент может потерять жизнь, если предаст Украину, а также людей, погибших на Майдане во время Революции достоинства и на Донбассе — во время войны.