"Предаст Украину – потеряет жизнь": Ярош пригрозил Зеленскому

Дмитрий Ярош пригрозил Зеленскому смертью / УНИАН

Лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять жизнь, если предаст свою страну, погибших на Майдане и на Донбассе людей.

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - цитирует Яроша ресурс Обозреватель.

Политик заявил, что пытался несколько раз связаться с Зеленским, однако ответа не последовало. Ярош добавил, что хотел бы проехать с главой государства на передовую и рассказать ему военную обстановку за последние пять лет.

"Рассказал бы, что происходило на фронте крайние 5 лет. От боя под Славянском в апреле 2014-го. От того, когда в Славянск пацанята поехали с Майдана – а им там разрезали животы, набили камнями и бросили в реку. Я бы хотел, чтобы он увидел пыточною в Авдеевке – такой, какой увидели ее, когда освободили этот город в июле 2014-го. Я бы хотел, чтобы он осознал, о какой именно цене говорит. Или он считает, что это не стоит мести?" – сказал Ярош.

Напомним, ранее Ярош заявлял, что участники избирательной кампании не должны подыгрывать Кремлю, чтобы потом не оказаться на свалке истории.