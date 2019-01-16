Ярош оценил вероятность полномасштабной войны России с Украиной

16 января 2019, 06:11

Путин неадекватный человек, подчеркнул нардеп.

Нардеп полагает, что полномасштабная война России с Украиной абсолютно возможна
Полномасштабная война России с Украиной абсолютно возможна, полагает нардеп / УНИАН

Народный депутат, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает, что полномасштабная война Российской Федерации с Украиной абсолютно возможна.

Масштабная война между Россией и нашей страной может быть в любой момент, рассказал политик в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, что президенту РФ Владимиру Путину "в голову стрельнет, то и будет, это же неадекватный человек".

"На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию у России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь", — заявил нардеп.

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"Второй удар — это направление на Харьков. Идеальная для них схема была бы — эти два удара с севера и с юга. Соответственно выход на Днепр и замыкание наших Вооруженных Сил, которые находятся в зоне ООС (операция Объединенных сил — Ред.). Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Но удастся ли им это? Ну, будем достойно воевать", — сказал Ярош.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Россия война Владимир Путин Дмитрий Ярош ООС
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