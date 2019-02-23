"Вас выкинут на свалку": Ярош предупредил заигрывающих с Кремлем кандидатов в президенты

В войне за независимость или выигрывают все, или все проигрывают, считает командир УДА.
Участники избирательной кампании не должны подыгрывать Кремлю, чтобы потом не оказаться на свалке истории, заявил командир Украинской добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош.
"Пожалуйста, в избирательной гонке не переходите границ, не подыгрывайте Москве, Кремлю, Путину. Помните, в войне за независимость или выигрывают все, или проигрывают - тоже все...
Если же вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на "свалку истории", - написал Ярош в своем Facebook.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему президентские выборы превратятся в бойню элит на выживание.