"Вас выкинут на свалку": Ярош предупредил заигрывающих с Кремлем кандидатов в президенты

Дмитрий Ярош / Facebook Дмитрия Яроша

Участники избирательной кампании не должны подыгрывать Кремлю, чтобы потом не оказаться на свалке истории, заявил командир Украинской добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош.

"Пожалуйста, в избирательной гонке не переходите границ, не подыгрывайте Москве, Кремлю, Путину. Помните, в войне за независимость или выигрывают все, или проигрывают - тоже все...

Если же вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на "свалку истории", - написал Ярош в своем Facebook.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему президентские выборы превратятся в бойню элит на выживание.