Почему президентские выборы превратятся в бойню элит на выживание

Избирательные пирамиды, т.е. массовый подкуп избирателей, а также подкуп членов избирательных комиссий в Украине существовали всегда, с первых дней независимости.

Все наши выборы - если отбросить детали - это, по сути, обычное соревнование кошельков. Кто смог больше поднять бабла, тот и победил.

По-другому и быть не могло, потому что, Украина - это сословно-феодальная страна, где нет и не может быть политических партий, гражданского общества, независимого суда, частной собственности и т.д. То есть нет всего того, что необходимо для того чтобы проводить выборы, и чтобы функционировала демократия.

Поэтому, как в любом феодальном государстве, наши выборы - это обычная покупка крестьянских душ помещиками. Более богатый помещик всегда перекупит крестьян у менее богатых.

Читайте такжеТимошенко-президент обречена повторять все за ПорошенкоТак как для национальных выборов необходимо обладать избирательным, - точнее выкупным, - фондом не менее 300 млн долл, то сразу становиться ясным, что победить может лишь тот, кто имеет доступ к бюджету или тот, кто сможет привлечь на свою сторону Путина. По этой причине все наши выборы, в конечном итоге всегда сводились к борьбе двух феодалов, из которых один представлял власть и бюджет, а второй - российский капитал. Такая же картина сейчас сложилась и в борьбе между Порошенко и Тимошенко.

Но, в нынешних выборах есть существенное отличие, которое ставит страну на грань раскола, если не сказать больше. Дело в том, что после революции произошло разрушение знаменитого внутриэлитного пакта. Суть этого пакта заключалась в том, что вновь победивший клан мог воровать сколько угодно, но он никогда не отбирал наворованное у своих предшественников. На этом пакте и держалась стабильность Украины все годы независимости.

Однако после евромайдана и курса на евроинтеграцию соблюдать внутриэлитный пакт было уже почти невозможно. Это означало немедленную потерю власти. Порошенко, хоть и нехотя, но пришлось пойти на преследование членов команды Януковича. Судили самого Януковича, отобрали активы у Фирташа, арестовали десятки налоговиков, выгнали в Россию и Израиль половину команды Азарова-Януковича, разрушили империю Приват, отобрали бизнес у Онищенко, посадили Ефремова и многое другое.

Такое "поведение" Порошенко полностью изменило правила игры. Теперь проигравший на выборах рискует потерять собственность и свободу. Значит выборы стали борьбой не на жизнь, а на смерть. Именно этим и объясняется, то что СБУ провела обыски и представила общественности доказательства создания избирательной пирамиды командой Тимошенко с использованием российских денег.

Читайте такжеВторое пришествие: как Порошенко может опять выиграть выборыИсторический опыт доказал уже неоднократно, что если в тотально коррумпированной и этнически неоднородной (важно!) стране неожиданно начать борьбу с коррупцией, то это с большой вероятностью приводит в гражданской войне. СССР, кстати, начал разваливаться после того как Андропов начал борьбу с коррупцией в национальных республиках. Самое активное участие в аннексии Крыма приняли именно местные крымские коррумпированные элиты, которые "передали" полуостров России и списали себе огромные долги перед Киевом, да еще поживились на переделе собственности. Нечто похожее имело место и на Донбассе.

Как я уже неоднократно писал, нынешний правящий феодальный клан не может отдать власть, так как рискует потерять в этой жизни все, потому что сам, своими руками разрушил внутриэлитный пакт. А раз так, то власть, чтобы удержаться, может пойти на самые рискованные и даже безумные шаги, которые могут угрожать гражданским конфликтом.

Запад, глядя на все происходящее в Украине, вжался в кресла и зажмурился. Все что он смог сделать это послать в Киев чудаковатого Д. Туска, который попросил участников выборов беречь… "демократические достижения Майдана". Комично, конечно, но что еще Запад может сделать. Его намерения, когда он влезал в Украину, были благородны, но Запад переоценил свои возможности. Вместо демократии в Украине он создал чудовище Франкенштейна и сам ужаснулся своим деяниям.