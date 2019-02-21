Правоохранители начали обыскивать штабы Тимошенко - СМИ

Юлия Тимошенко / кадр из видео

Правоохранители начали проводить обыски у представителей штаба кандидата в президенты лидера фракции Батькивщина в Раде и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Первым об обыске в Запорожье заявил доверенное лицо Тимошенко Виталий Рябцев, сообщает портал Левый берег. "Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", − рассказал он.

По данным журналистов, обыски проходили не только в запорожском штабе, но и в штабах, работающих в шести других регионах Украины.

Также известно, что обыски были санкционированы Печерским райсудом Киева в рамках производства по статье 255 Уголовного кодекса − создание преступной организации.

Постановление суда / Левый берег

Постановление суда / Левый берег

Напомним, ранее Тимошенко потребовала снять с президентских выборов своего "двойника". До этого она договорилась с кандидатами в президенты бороться с фальсификациями Порошенко.