Встреча Зеленского, Путина, Макрона и Меркель: в Кремле уточнили планы на случай срыва отвода войск

Судьба "нормандской встречи" зависит от разведения сил на Донбассе, уточнили в Кремле / Reuters

Решение о проведении встречи лидеров нормандской четверки – Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Владимира Путина и Эммануля Макрона - в случае срыва процесса разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое на востоке Украины, будут принимать главы стран-участниц "нормандских переговоров", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее заверил, что заверил, что Кремль заинтересован в "нормандской встрече".

Песков подчеркнул, что в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, встреча в нормандском формате "будет зависеть от решения глав государств".

Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется".

"Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано", - добавил Песков.

"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - сказал Песков, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеНе "бандеровцы", а "наши": на Донбассе - истерика из-за отвода украинских войскНапомним, ранее сообщалось, в среду, 9 октября, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.

Отметим, договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию на Донбассе.

В то же время ветераны АТО и ООС, а также активисты пытались прорваться в Золотое Луганской области.

Также ранее постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что дата проведения ближайшей встречи "нормандской четверки" будет определяться лишь после того, как состоится разведение военных сил на линии разграничения в районе Петровского и Золотого в зоне военного конфликта на Донбассе.

Соответствующую цитату Лукашевича приводит пресс-служба МИД РФ.

"При благоприятной динамике будут созданы условия для подготовки к саммиту в "нормандском формате". Перспектива его проведения станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом", - заявил он.