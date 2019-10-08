У Путина ответили на обвинение в "срыве" встречи "нормандской четверки"

Дмитрий Песков / Reuters

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил министру иностранных дел Украины Владимиру Пристайко по "нормандскому формату". Пресс-секретарь Путина заверил, что Кремль заинтересован в "нормандской встрече" на высшем уровне.

"Как и все страны - участницы этого формата - Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах", - цитирует "правую руку" Путина РИА Новости.

В то же время он указал на необходимость провести качественную подготовку к саммиту, чтобы добиться результатов.

"Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - подчеркнул спикер президента РФ.

Кроме того, он заявил, что расширение "нормандского формата" никто не поддерживает, но США могли бы повлиять на Украину.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко описал три сценария развития событий относительно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.