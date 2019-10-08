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У Зеленского рассматривают три сценария для Донбасса: Пристайко рассказал детали

8 октября 2019, 06:59

Если минский процесс провалится, президент и его команда перейдут к другим вариантам.

Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее заявил об отсрочке разведения сил на Донбассе, описал три сценария развития событий относительно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

По словам главы МИД, президент Украины Владимир Зеленский и его команда на данный момент пытаются завершить начатый минский процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий на Донбассе или показать его бесперспективность и перейти к другим вариантам.

"Если мы с вами увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь... и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т. д. Пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить все, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", - сказал Пристайко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Если минские договоренности не будут выполняется, то нужно обращаться к мировому сообществу о необходимости "миссии по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях". Однако, по словам Пристайко, пока что эта идея не нашла понимания.

"Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей", - сказал  Пристайко.

Третьим возможным сценарием развития ситуации на Донбассе глава МИД назвал "кипрский".

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", - резюмировал Пристайко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина планирует возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированными Россией районами Донбасса

Донбасс МИД миротворцы Минские договоренности Вадим Пристайко новости Украины
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