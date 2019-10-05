Пристайко анонсировал восстановление движения поездов в ОРДЛО

Вадим Пристайко / УНИАН

Украина планирует возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированными Россией районами Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В эфире Свободы слова Савика Шустера он также оценил перспективы восстановление моста в Станице Луганской и открытия по нему автомобильного сообщения.

"Возможно, появится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии соприкосновения на другую", — сказал он.