Пристайко анонсировал восстановление движения поездов в ОРДЛО

Глава МИД оценил перспективы восстановление моста в Станице Луганской.
Украина планирует возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированными Россией районами Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В эфире Свободы слова Савика Шустера он также оценил перспективы восстановление моста в Станице Луганской и открытия по нему автомобильного сообщения.
"Возможно, появится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии соприкосновения на другую", — сказал он.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил восстановление разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.