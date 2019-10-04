"Держали за руки": Пристайко рассказал, как Зеленский хотел пешком идти в Луганск

Владимир Зеленский во время визит на Луганщину / сайт президента Украина

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскрыл подробности визита президента Владимира Зеленского в Станицу Луганскую в июле 2019 года.

По его словам, глава государства хотел пешком идти "к самому Луганску", поэтому его пришлось буквально "держать за руки".

"Честно говоря, нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганску. Потому что он сказал: "Это все моя земля, это все – украинская земля". То, что мы видели, как люди там живут, как они таскают этими тачками через разбомбленный мост, он им сказал, не скрываясь за спинами охраны: "Я отремонтирую этот мост". Если вы видели, с сегодняшнего дня люди начали переходить по этому временному мосту. И строится новый мост", – рассказал Пристайко в эфире 1+1.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава государства, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской.