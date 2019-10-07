В МИД заявили об отсрочке разведения войск на Донбассе: подробности

Вадим Пристайко / УНИАН

Разведение войск на линии разграничения на Донбассе откладывается до тех пор, пока не будут соблюдена неделя перемирия. Причиной такого решения стали обстрелы населенных пунктов Петровское и Золотое со стороны боевиков.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, разведение войск должно было произойти в понедельник 7 октября, но из-за обстрелов этого пока делать не будут и теперь придется ждать следующие семь дней тишины.

"К большому сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое. А наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как конкретно на этом участке сохраняется мир, и не происходит обстрелов", - отметил глава МИД Украины в ходе брифинга 7 октября.

При этом он указал, что несмотря на разведение "живых" сил ВСУ, фортификационные сооружения останутся и в случае необходимости украинские военные вернуться на своим позиции.

"Мы не рекомендуем играться и пробовать такие шаги, попытаться прикрыться разведением, чтобы занять позиции или захватить какой-то город", - подытожил Пристайко.

Напомним, что в субботу, 5 октября, президент Владимир Зеленский обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе.