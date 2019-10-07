В МИД заявили об отсрочке разведения войск на Донбассе: подробности

Вадим Пристайко предупредил боевиков, что фортификационные сооружения останутся.
Разведение войск на линии разграничения на Донбассе откладывается до тех пор, пока не будут соблюдена неделя перемирия. Причиной такого решения стали обстрелы населенных пунктов Петровское и Золотое со стороны боевиков.
По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, разведение войск должно было произойти в понедельник 7 октября, но из-за обстрелов этого пока делать не будут и теперь придется ждать следующие семь дней тишины.
"К большому сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое. А наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как конкретно на этом участке сохраняется мир, и не происходит обстрелов", - отметил глава МИД Украины в ходе брифинга 7 октября.
При этом он указал, что несмотря на разведение "живых" сил ВСУ, фортификационные сооружения останутся и в случае необходимости украинские военные вернуться на своим позиции.
"Мы не рекомендуем играться и пробовать такие шаги, попытаться прикрыться разведением, чтобы занять позиции или захватить какой-то город", - подытожил Пристайко.
Напомним, что в субботу, 5 октября, президент Владимир Зеленский обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе.