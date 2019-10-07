"Жить в ОРДЛО без оружия": в Слуге народа рассказали о судьбе боевиков на Донбассе

Боевикам разрешат жить в ОРДО только без оружия / Reuters

Боевики, которые воевали на стороне России, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах, заявил народный депутат фракции Слуга Народа Богдан Яременко, который ранее заявил, что "формула Штайнмайера" в том виде, в котором ее согласовали, на самом деле уже частично реализована.

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются", - отметил нардеп.

По его словам, "это проблема России и этих людей".

Яременко также уточнил, что Минские договоренности говорят о "народной милиции" на Донбассе, но это не означает, что "милицией" должны стать первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО.

Также Яременко подчеркнул, что право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.

"И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти", - убежден Яременко, передает РБК-Украина.

Читайте также"Ни слова об амнистии боевиков": Пристайко объяснил суть "формулы Штайнмайера"Напомним, ранее сообщалось, Украина готова ввести 800 полицейских в ОРДЛО. Как сообщили во время всеукраинского научно-практического круглого стола на тему "Деоккупация Донбасса: организационно-правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины", который состоялся в Мариуполе, для работы на деоккупированных территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам Зеленского, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будет проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".