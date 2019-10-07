"Формула Штайнмайера": в Слуге народа рассказали, что Киеву уже так просто не "отмазаться"

Богдан Яременко заявил, что Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без последствий / УНИАН

Так называемая формула Штайнмайера несет для Украины некие политические обязательства, поэтому Киев не сможет без последствий отказаться от ее имплементации. Об этом заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции Слуга народа Богдан Яременко.

"Мы хотим мира. Так как война на Донбассе – это не внутренний конфликт и не гражданская война, а вооруженная агрессия России против Украины, то достижения мира возможно только с привлечением в переговорный процесс непосредственно агрессора в лице Путина. И в этой ситуации у России имеется предусловие – согласование этой формулы", - сказал депутат в интервью РБК-Укриана.

Яременко уточнил, что "формула Штайнмайера" в том виде, в котором ее согласовали, на самом деле уже частично реализована.

"И мы не согласились ни на что такое, чего бы уже не существовало (…) Кучма ничего не подписал, а лишь проинформировал ОБСЕ, что механизм применения закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нами в принципе согласован", - добавил нардеп.

Кроме того, по его словам, Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера".

"Письмо Кучмы Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию. И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться (…) Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - отметил Яременко.

В преамбуле к двум абзацам самой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной.

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Напомним, 2 октября СМИ опубликовали текст согласованной в Минске формулы Штайнмайера. Через несколько часов Дарка Олифер, пресс-секретарь главы делегации Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы, опубликовала полный текст формулы, подписанный им.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал формулу Штайнмайера и заявил, что она является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.