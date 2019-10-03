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"Плана Б" быть не может: в РФ прокомментировали формулу Штайнмайера

3 октября 2019, 06:54

Формула Штайнмайера - это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил Сергей Лавров.

Лавров
Сергей Лавров прокомментировал формулу Штайнмайера / фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал формулу Штайнмайера и заявил, что она является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.

Конфликт на Донбассе может быть на урегулирован только на основе Минских соглашений, уверен Лавров. Причем, по словам главы МИД РФ, не существует "плана Б" по реализации Минских договоренностей.

"Плана Б быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уж быть конкретным, то формула Штайнмайера - это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - заявил Лавров в интервью российскому Первому каналу.

Также глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал возможные сроки встречи в "нормандском формате".  По его словам, этот вопрос "решать президентам".

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Напомним, ранее сложившаяся в Украине ситуация вокруг "формулы Штайнмайера" насторожила министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Серди прочего Лавров раскритиковал стороны из-за подписей на разных страницах документа.

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - отметил глава МИД РФ.

Как сообщал Главред, так называемую формулу Штайнмайера ТКГ по Украине в Минске закрепила письмами, а не единым документом.  

МИД РФ Сергей Лавров новости России формула Штайнмайера
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