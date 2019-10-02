"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФ

Сергйе Лавров насторожился из-за заявлений Порошенко, Тимошенко, Вакарчука и "других радикальных политических силах".
После подписания так называемой формулы Штайнмйаера по Украине прокатилась волна негодования. При этом политики стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского.
Сложившаяся в Украине ситуация вокруг "формулы Штайнмайера" насторожила министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ", - цитирует главу российского МИД РИА Новости.
При этом он указал, что суть формулы известна уже четыре года. Кроме того, Лавров раскритиковал стороны из-за подписей на разных страницах документа.
"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - отметил министр.
Также он выразил надежду на то, что Зеленский сохранит верность Минским соглашениям и не позволит проводить их ревизию.
Напомним, что так называемую формулу Штайнмайера ТКГ по Украине в Минске закрепила письмами, а не единым документом.