"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФ

Сергей Лавров / Reuters

После подписания так называемой формулы Штайнмйаера по Украине прокатилась волна негодования. При этом политики стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского.

Сложившаяся в Украине ситуация вокруг "формулы Штайнмайера" насторожила министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ", - цитирует главу российского МИД РИА Новости.

При этом он указал, что суть формулы известна уже четыре года. Кроме того, Лавров раскритиковал стороны из-за подписей на разных страницах документа.

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - отметил министр.

Также он выразил надежду на то, что Зеленский сохранит верность Минским соглашениям и не позволит проводить их ревизию.

Напомним, что так называемую формулу Штайнмайера ТКГ по Украине в Минске закрепила письмами, а не единым документом.