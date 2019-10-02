"Требуем четких ответов": злой Вакарчук поставил Зеленскому ультиматум

Лидер Голоса хочет знать, кто и как будет контролировать российско-украинскую границу на территории оккупированного Донбасса.
Нашумевшее подписание так называемой формулы Штайнмайера сопровождается множеством заявлений, которые часто противоречат друг другу. Лидер партии Голос Святослав Вакарчук, пытаясь разобраться, что на самом деле подписала Украина в Минске, потребовал от президента Владимира Зеленского прояснить ситуацию.
Так, Вакарчук пошел методом украинского президента и опубликовал в Facebook видеообращение, в котором потребовал четких ответов на волнующие вопросы.
"Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", - заявил Вакарчук в ролике.
При этом он указал, что одним из главных вопросов остается контроль над российско-украинской границей на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса.
"Выборы без полного нашего контроля над нашей границей - это не выборы, а профанация", - подчеркну лидер партии Голос.
Напомним, что 1 октября стало известно о подписании "формулы Штайнмайера", результатом которой должны стать выборы ан оккупированных территориях Донбасса. Позже в сети появился полный текст документа, с которым согласилась украинская сторона в Минске.