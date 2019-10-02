"Требуем четких ответов": злой Вакарчук поставил Зеленскому ультиматум

Святослав Вакарчук / УНИАН

Нашумевшее подписание так называемой формулы Штайнмайера сопровождается множеством заявлений, которые часто противоречат друг другу. Лидер партии Голос Святослав Вакарчук, пытаясь разобраться, что на самом деле подписала Украина в Минске, потребовал от президента Владимира Зеленского прояснить ситуацию.

Так, Вакарчук пошел методом украинского президента и опубликовал в Facebook видеообращение, в котором потребовал четких ответов на волнующие вопросы.

"Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", - заявил Вакарчук в ролике.

При этом он указал, что одним из главных вопросов остается контроль над российско-украинской границей на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса.

"Выборы без полного нашего контроля над нашей границей - это не выборы, а профанация", - подчеркну лидер партии Голос.

Напомним, что 1 октября стало известно о подписании "формулы Штайнмайера", результатом которой должны стать выборы ан оккупированных территориях Донбасса. Позже в сети появился полный текст документа, с которым согласилась украинская сторона в Минске.