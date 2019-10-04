ВСУ и экономика: Пристайко рассказал о "плане Б" по Донбассу

Вадим Пристайко / Фото: Минобороны Украины

"Формула Штайнмайера" предусматривает проведение демократичных выборов по украинским законам на оккупированных территориях Донбасса. Результаты волеизъявления должна признать миссия ОБСЕ.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, украинская власть имеет запасной план на случай, если выборы не признают.

"План Б всегда есть. План Б - это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", - заявил глава МИД Украины в эфире программы Право на владу на 1+1.

При этом дипломат сомневается, что в Украине будут проводить референдум перед принятием голосованием за новый законопроект об особом статусе Донбасса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказал свою позицию по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах официального Киева по урегулированию ситуации на Донбассе. После чего пятый президент Украины Петр Порошенко предложил Зеленскому помощь в вопросе агрессии РФ на Востоке страны.