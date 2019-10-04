Не российская формула Штайнмайера: Порошенко хочет помочь Зеленскому с Донбассом

Петр Порошенко / УНИАН

На фоне противоречащих заявления и кривотолков, которые появились после подписания так называемой формулы Штайнмайера, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В свою очередь, пятый президент Украины Петр Порошенко предложил помощь нынешнему главе государства в реализации Минских соглашений.

Порошенко предложил дорожную карту, в которой главным является прекращение огня на Донбассе, и только после этого возможен разговор о выборах. При этом политик отметил, что этот план уже поддержали Франция, Германия и США.

"Не российская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должна ехать на нормандский саммит. Сначала безопасность, потом - политическое урегулирование", - написал пятый президент Украины в Facebook.

Кроме того, он напомнил об идее о введении миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса.

Также Порошенко считает обращение Зеленского "шагом в правильном направлении", в котором он "услышал призыв к единству".

"Хорошо помня о внешней опасности, мы не должны повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее в Сети опубликовали текст формулы Штайнмайера. Позднее нардеп от президентской политсилы Богдан Яременко категорически опроверг подписание украинскими делегатами в Минске такой формулы.