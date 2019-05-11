Грызлов озвучил причины оккупации Донбасса

Борис Грызлов считает, что жители Донбасса хотели отомстить за Майдан / УНИАН

Постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что жители ЛДНР пошли на референдум и поддержали отделение территорий от Украины, поскольку хотели ответить на Евромайдан в Киеве и действия нового украинского правительства.

Как сообщает Российская газета, данное заявление постпред сделал в ходе переговоров контактной группы в Минске.

"Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства не согласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции", — сказал Грызлов.

Чиновник добавил, что нарушались права жителей Донбасса, их жизнь находилась под угрозой, а Запад действовал агрессивно. Грызлов заявил, что угрозы и агрессия Киева не приведут к капитуляции Донецка и Луганска.

"Все, что слышал Донбасс от официального Киева, — это угрозы и требования сдаться. Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может", - заявил представитель Кремля.

Напомним, во время зачитывания ультиматума украинской стороны представитель РФ в ТКГ Грызлов в Минске покинул зал заседания.