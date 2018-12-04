В Минске Грызлов "сбежал" после осуждения агрессии РФ в Керченском проливе

Грызлов убежал, чтобы не слушать обвинения в адрес Кремля / Фото: kremlin.ru

Вице-спикер парламента и представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона в ТКГ на заседании призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря в связи с неприкрытой агрессией Москвы.

"Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России, без всяких предпосылок. На них распространяются действия Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить, и мы требуем их немедленного освобождения без предусловий, без всяких обменов", - написала политик в Facebook.

По словам Геращенко, во время зачитывания ультиматума украинской стороны представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов в Минске покинул зал заседания.

"Когда нечего сказать — россияне убегают. Или откровенно врут", - написала вице-спикер.

Отмечается, что заявление Украины было озвучено в присутствии представителей ОБСЕ, а затем передано россиянам в письменной форме.

"Те категорически отказались, еще и озвучили через своих карманных потешных представителей лживую и манипулятивной информацию о заложниках. Вот в этом вся Россия — бежать и врать", - подытожила Геращенко.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.