РФ сорвала заседание контактной группы в Минске

Евгений Марчук / УНИАН

Во время выступления постпреда Украины Евгения Марчука в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске полпред РФ в группе Борис Грызлов покинул заседание.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик, передает Интерфакс.

"Я могу сказать, что на пленарном заседании господин Марчук взял слово, и господин Грызлов вышел из зала заседания ", - сказал Сайдик.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирины Геращенко, Грызлов покинул зал заседания в момент, когда Марчук выступил с протестом по факту инцидента в Керченском проливе.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.