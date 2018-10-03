Подрыв детей в Горловке: Геращенко рассказала о "маразматичном" заявлении Грызлова в Минске

Борис Грызлов сказал, что в Горловке дети "подорвались на американской мине", сообщила Ирина Геращенко / tsn.ua

В столице Беларуси Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона потребовала допустить к месту подрыва детей в захваченной Горловке наших правоохранителей и представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но россияне и представители боевиков отказались это сделать.

Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов сказал, что в городе несовершеннолетние "подорвались на американской мине", написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, российская сторона не только скрывает место преступления, но и "впадает в откровенный маразм в своих заявлениях".

"… на ТКГ украинская сторона подняла вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой и поставила требования допуска к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ. Россияне и их марионетки прогнозируемо отказали, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями СММ... Цинизм поведения россиян просто зашкаливает", — отметила представитель нашей страны. Ранее сообщалось, что в Горловке в посадке произошел взрыв, погибли трое детей, один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. "Мэр" города Иван Приходько говорил, что взорвалась противопехотная осколочная мина направленного поражения.