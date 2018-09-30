Трагедия в "ДНР": в Горловке погибли трое детей

В Горловке в результате взрыв погибли трое детей / mchildren.ru

В захваченной боевиками Горловке Донецкой области произошел взрыв, погибли трое детей, один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась в посадке, рассказал "мэр" города Иван Приходько, говорится на одном из сайтов, подконтрольных террористам.

"По информации от "МЧС"... возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная мина направленного поражения — Ред.), трое детей погибли...", — сообщил псевдочиновник.

Напомним, 29 сентября в неподконтрольном Киеву Донецке в здании, где проходил съезд местной "Компартии ДНР", прогремел взрыв, пострадали три человека, в частности, кандидат на пост главаря "республики" от "коммунистов" Игорь Хакимзянов (в квазигосударстве "выборы" назначены на 11 ноября).