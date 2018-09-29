В Донецке прогремел врыв: ранен "коммунист", метивший на пост главаря "ДНР"

В Донецке в результате взрыва пострадали Игорь Хакимзянов и две женщины / Telegram-канал WarGonzo

В субботу, 29 сентября, в захваченном боевикам Донецке в здании, где проходил съезд местной "Компартии ДНР", прогремел взрыв, пострадали три человека, в частности, кандидат на пост главаря "республики" от "коммунистов" Игорь Хакимзянов (в квазигосударстве "выборы" назначены на 11 ноября).

В результате взрыва также пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги, на месте происшствия нашли пакет, рассказал член "политсилы" Геннадий Фоменко, пишет "Интерфакс".

"… здание, где проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа", — сообщил глава "Компартии ДНР" Борис Литвинов.

По данным источника агентства, пострадали четыре человека. Собеседник добавил, что в здании сработало безоболочное взрывное устройство. "Закладка была сделана заранее — ориентировочно за день до съезда", — сказал источник.

В Донецке в результате взрыва пострадали Игорь Хакимзянов и две женщины / Telegram-канал WarGonzo

Напомним, в Донецке 31 августа в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а "министр доходов" псевдореспублики Александр Тимофеев (прозвище "Ташкент") был ранен.

В начале сентября стало известно, что раненого лидера террористов в "ДНР" лишили поста "министра", также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.