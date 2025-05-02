"Конные патрули возвращаются": полиция усилит контроль на набережных и в парках

Правоохранители объяснили, что там, где не проедет служебное авто, оперативно прибудет велопатруль или конный патруль.

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На улицах Украины снова появятся конные патрули / коллаж: Главред, фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Кратко:

Вело-, мото- и конные патрули возвращаются

Мотопатрульные будут первыми реагировать на ДТП с пострадавшими

Патрульная полиция Украины открыла "летний" сезон. Речь идет о возвращении на улицы городов конных, а также велосипедных и мотопатрулей. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Facebook.

"Сезон официально открыт: вело-, мото- и конные патрули возвращаются", - рассказали в полиции. видео дня

Отмечается, что встретить патрульных на велосипедах, мотоциклах и лошадях отныне можно:

в парках;

на набережных;

в скверах;

в зонах отдыха;

на центральных улицах городов.

Правоохранители объяснили, что там, где не проедет служебное авто, оперативно прибудет велопатруль или конный патруль.

"Чтобы спасти, помочь или прекратить правонарушения", - отметили в полиции.

Кроме того, добавили в полиции, именно мотопатрульные будут первыми реагировать на ДТП с пострадавшими, ведь "благодаря мобильности, минуя пробки, смогут быстро добраться до места происшествия и оказать домедицинскую помощь".

"Ваша защита и обеспечение правопорядка - наш приоритет. До встречи на улицах", - подытожили в полиции.

Новости полиции:

Использование автомобильного освещения, которое не соответствует утвержденным стандартам - например, установка синих или фиолетовых фар или поворотников - может стать основанием для получения штрафа.

28 апреля наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре в Николаевской области. Во время выполнения долга, нападавший бросил гранату в правоохранителей. Четверо полицейских получили ранения, один из них скончался от полученных травм.

Не каждая остановка автомобиля патрульной полицией является законной, поэтому водителям важно знать свои права, чтобы избежать неправомерных действий со стороны правоохранителей. Часто полицейские превышают свои полномочия или намеренно вводят водителя в заблуждение.

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