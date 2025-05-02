Остались жена и маленькая дочь: на фронте погиб известный актер

Воин был задействован в более десяти кукольных и интерактивных спектаклях для детей.

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За Украину погиб актер Молодежного театра/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Максим Ковтун, актер Днепровского украинского молодежного театра, погиб, защищая Украину от российской агрессии. О его гибели стало известно 2 мая - печальную новость сообщили в театре, где он работал.

"Максим ушел на фронт, чтобы защитить нашу страну, нашу свободу, наше будущее. Он отдал самое ценное - свою жизнь - за мирное небо над нами. Весь наш театральный коллектив, коллеги, друзья выражают глубокие соболезнования семье Максима, его близким и всем, кто был рядом с Максом в жизни", - говорится в заявлении театра.

Ковтун добровольно присоединился в ряды ВСУ. До начала службы он активно работал в театре, в частности - в детском и взрослом репертуаре.

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Его театральная карьера включала главную роль в спектакле "Эзоп", а также участие в постановке "Игроки" по мотивам произведения Гоголя. Кроме того, он был задействован в более десяти кукольных и интерактивных спектаклях для детей.

"Его роли - яркие, искренние, полные тепла - навсегда останутся в наших сердцах. Он играл для детей и взрослых, даря радость, смех и глубокие эмоции", - вспоминают коллеги.

У Максима осталась жена и маленькая дочь.

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