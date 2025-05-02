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Остались жена и маленькая дочь: на фронте погиб известный актер

Даяна Швец
2 мая 2025, 14:12
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Воин был задействован в более десяти кукольных и интерактивных спектаклях для детей.
Остались жена и маленькая дочь: на фронте погиб известный актер
За Украину погиб актер Молодежного театра/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Максим Ковтун, актер Днепровского украинского молодежного театра, погиб, защищая Украину от российской агрессии. О его гибели стало известно 2 мая - печальную новость сообщили в театре, где он работал.

"Максим ушел на фронт, чтобы защитить нашу страну, нашу свободу, наше будущее. Он отдал самое ценное - свою жизнь - за мирное небо над нами. Весь наш театральный коллектив, коллеги, друзья выражают глубокие соболезнования семье Максима, его близким и всем, кто был рядом с Максом в жизни", - говорится в заявлении театра.

Ковтун добровольно присоединился в ряды ВСУ. До начала службы он активно работал в театре, в частности - в детском и взрослом репертуаре.

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Его театральная карьера включала главную роль в спектакле "Эзоп", а также участие в постановке "Игроки" по мотивам произведения Гоголя. Кроме того, он был задействован в более десяти кукольных и интерактивных спектаклях для детей.

"Его роли - яркие, искренние, полные тепла - навсегда останутся в наших сердцах. Он играл для детей и взрослых, даря радость, смех и глубокие эмоции", - вспоминают коллеги.

У Максима осталась жена и маленькая дочь.

Украина теряет лучших - последние новости

Как сообщал Главред, во время выполнения боевого задания погиб Павел Иванов на F-16. Герою было всего 26 лет.

К большому сожалению, 18 марта на передовой погиб редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков. Воин служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине, откуда был родом.

В бою против российских оккупантов погиб 28-летний украинский боксер Владимир Мандзюк, известный под позывным "Воха". Его жизнь оборвалась 9 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

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Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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