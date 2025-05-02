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Путин может отказаться от оккупированных территорий: раскрыт интересный сценарий

Даяна Швец
2 мая 2025, 09:26
958
Украина обязательно еще свое возьмет и не Кремлю решать, как это будет, считает политолог.
путин
Эксперт считает, что дипломатический путь к отказу России от оккупированных территорий возможен/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Что сказал эксперт:

  • Пример быстрого освобождения Херсона опровергает утверждение о "навсегда" российской оккупации
  • Максимальное усиление Украины (военная поддержка, ленд-лиз, экономическое давление) может вынудить Россию к переговорам

Не так давно в МИД РФ опубликовали заявление, что Москва никогда не допустит восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года. Однако, как заявил политолог Максим Несвитайлов, несмотря на громкие утверждения, Россию все-таки можно дипломатическим путем склонить к тому, что она сама откажется от оккупированных украинских территорий.

"Во-первых, смешно слышать, что РФ никогда не допустит этого и российская оккупация навсегда. Я был в Херсоне сразу после освобождения его украинскими войсками от российских оккупантов и видел собственными глазами все плакаты, которые они там оставили, о том, что Россия в Херсоне навсегда. "Навсегда" длилось очень недолго. И хотелось бы напомнить Москве, что Киев существовал более полутысячелетия до того момента, как Москва вообще появилась как город, и когда вся Россия начинала только зарождаться. Поэтому Украина обязательно еще свое возьмет и не Кремлю решать, как это будет", - отметил Несвитайлов в эфире телеканала FREEДOM.

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Несвитайлов не сомневается, что максимальным усилением Украины можно склонить Россию к адекватной переговорной позиции.

"Это может быть какой-то ленд-лиз от Соединенных Штатов Америки, кратное увеличение поддержки Украины, чтобы Российская Федерация понимала, что военных перспектив победы в этой войне у нее нет без использования ядерного оружия. И максимальное экономическое давление - полная экономическая изоляция может привести к этому. Но пока, к сожалению, я не вижу предпосылок к тому, чтобы этот идеальный сценарий был сейчас реализован", - считает политолог.

По мнению политолога, хорошей новостью является то, что лидеру Кремля сейчас верят все меньше мировых лидеров. На "перемирия" Путина, которые он периодически объявляет в одностороннем порядке в Европе больше не ведутся, подчеркивает эксперт.

"Мы видим в этом вопросе очень серьезную последовательность Европы. Мне кажется, Европа никогда не была настолько единой и последовательной в своей позиции по Украине, по Российской Федерации, как сейчас. Например, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц тоже говорит, что у Украины должны быть возможности не только защищаться, но и контратаковать РФ. Никто не ведется. Даже в команде американского президента Трампа назвали объявленное Путиным перемирие показушным, а мирные переговоры диктатора Путина - только имитацией. Повторюсь, кроме кратного увеличения военной поддержки Украины, я не вижу других каких-то шансов, чтобы Путин действительно начал сомневаться и двигаться в сторону окончания войны. А все, что он сейчас провозглашает - для того, чтобы затянуть переговорный процесс", - подытожил Максим Несвитайлов.

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, соглашение по минералам позволяет США перейти ко второму этапу - переговорам о прекращении огня с Россией, предотвратив разрыв диалога. Существует большая вероятность, что в ближайшие недели-две, как говорил Рубио, возможно, удастся выйти на трек временного прекращения огня

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский ответил на вопрос, выйдут ли США из мирных переговоров. Он считает, что Трампу на 100 дней своего президентства не с руки рисковать.

А вот политический и экономический эксперт Тарас Загородний не исключает, что даже если США выйдут из мирного процесса, изменится не много - Вашингтон все равно везде и всюду будет упираться в войну России и Украины.

Больше важных новостей:

Кто такой Максим Несвитайлов?

Максим Несвитайлов является политологом и экспертом-международником, который часто комментирует текущие события в украинских медиа, в частности на Еспресо TV и Радио NV.

Анализирует широкий спектр тем, включая отношения Украины с США и Европейским Союзом, российско-украинскую войну, внутреннюю политику США (особенно в контексте президентства Трампа) и международные отношения в целом.

Его комментарии часто касаются перспектив окончания войны в Украине, возможных переговоров, военной и экономической помощи Украине, а также позиции мировых лидеров по этим вопросам.

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