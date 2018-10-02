Подрыв детей в Горловке. Выживший мальчик раскрыл новые подробности трагедии

В Горловке дети искали приключения и нарвались на растяжку, сообщил выживший мальчик / Скриншот с youtube.com

В захваченной боевиками самопровозглашенной "ДНР" Горловке Донецкой области в результате смертельного взрыва 10-летний Дмитрий Тулуп получил осколочные ранения руки и головы.

Дети искали приключения и нарвались на растяжку, привел слова выжившего подконтрольный террористам телеканал "6ТВ".

"… я ничего не успел понять и — взрыв. Все сразу в глазах потемнело, я открываю глаза очень чуть-чуть — везде черный дым, все двое лежат, нас было четверо, четвертый — улетел… я упал, в руку осколок попал, мимо головы попал, но все равно задел. Хорошо, что не убило, но троих моих друзей убило", — рассказал мальчик.

Ранее сообщалось, что в Горловке в посадке произошел взрыв, погибли трое детей, один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. "Мэр" города Иван Приходько говорил, что взорвалась противопехотная осколочная мина направленного поражения.