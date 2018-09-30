В Сети опубликовали видео погибших под Горловкой детей - 18+

Погибшие около Горловки дети / скриншот

В Сети опубликовали с места взрыва мины возле Горловки; в результате срабатывания МОН-50 погибло три школьника.

Место инцидента снял на видео очевидец и обнародовал запись в телеканале Telegram-канале LIVE STREAM. Отмечается, что еще один ребенок в результате происшествия госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Четыре подростка шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине", - сообщил блогер Видаль Сорокин.

Также стали известны имена погибших и раненого: это семиклассник Коробов Кирилл, 13-летний Максименко Андрей, восьмиклассник Бербинов Виталий (погибшие) и 10-летний Тулуп Дмитрий (раненый).

Ранее в захваченной террористами Горловке Донецкой области произошел взрыв, погибли трое детей, один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. По информации террористов, около блокпоста взорвалась МОН-50.