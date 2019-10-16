Зеленский выставил жесткое условие для отвода войск на Донбассе

Судя по заявлению Зеленского, в ближайшую неделю отвод войск не состоится.
Дабы исключить подлость со стороны боевиков при отводе войск на Донбассе, украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул жесткое условие.
По его словам, отвода не будет, пока на Донбассе не продержится режим тишины хотя бы неделю. Причем все эти семь дней ОБСЕ должна мониторить ситуацию и подтвердить соблюдение перемирия.
"Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать "да, семь дней не было выстрелов", — объявил Зеленский в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом, трансляцию которого в Facebook вел Офис президента Украины.
По данным Зеленского, пока что на Донбассе режим тишины соблюдается на протяжении двух дней (имеется в виду не вся территория боевых действий, а тишина именно на участке разведения – ред.).
Напомним, 15 октября под обстрелом вражеских снайперов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще один ранен.
Как сообщалось:
- 15 октября Киев заявил о готовности воплощать в жизнь политическую часть Минских договоренностей только после выполнения ряда условий, в частности, роспуска "Л/ДНР" и выведения с Донбасса иностранных войск.
- 16 октября в Совфеде РФ негативно отреагировали на требование Киева распустить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для выполнения политической части Минских соглашений.
- Дмитрий Песков, представитель Кремля, признал, что ультиматум украинской стороны стал неожиданностью для остальных участников нормандского формата. По его словам, это "новые вводные", к которым они оказались не готовы.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.