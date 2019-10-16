Зеленский выставил жесткое условие для отвода войск на Донбассе / president.gov.ua

Дабы исключить подлость со стороны боевиков при отводе войск на Донбассе, украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул жесткое условие.

По его словам, отвода не будет, пока на Донбассе не продержится режим тишины хотя бы неделю. Причем все эти семь дней ОБСЕ должна мониторить ситуацию и подтвердить соблюдение перемирия.

"Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать "да, семь дней не было выстрелов", — объявил Зеленский в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом, трансляцию которого в Facebook вел Офис президента Украины.

По данным Зеленского, пока что на Донбассе режим тишины соблюдается на протяжении двух дней (имеется в виду не вся территория боевых действий, а тишина именно на участке разведения – ред.).

Напомним, 15 октября под обстрелом вражеских снайперов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще один ранен.

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