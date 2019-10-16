Роспуск "ЛНР" и "ДНР": в России отреагировали на требование Киева

Киев прямо отказывается от "формулы Штайнмайера", полагает Франц Клинцевич / Фокус

В Совете Федерации Российской Федерации негативно отреагировали на требование Киева распустить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для выполнения политической части Минских соглашений.

Такое заявление "крайне странное", рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, так называемый "сенатор" от Крыма Сергей Цеков RT.

По словам члена Совфеда Франца Клинцевича, Украина прямо отказывается от "формулы Штайнмайера", пишет Regnum.

"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуска "ДНР" и "ЛНР" неизбежно приведет к срыву этих соглашений", - утверждает он.

Напомним, спикер представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске - экс-президента Леонида Кучмы - сообщила, что Киев заявил о готовности воплощать в жизнь политическую часть Минских договоренностей только после выполнения ряда условий, в частности, роспуска "Л/ДНР" и выведения с Донбасса иностранных войск.