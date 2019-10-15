Киев поставил ультиматум – распустить "ДНР" и "ЛНР" / Униан

В ходе сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске представители Киева заявили, что выполнять политическую часть Минских соглашений готовы лишь после роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР". Еще одним условием стал отвод сил на Донбассе.

"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "ДНР" и "ЛНР", полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", — пояснила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, в Facebook.

Также Олифер отметила, что необходим:

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

вывод вооруженных формирований иностранных войск и военной техники с территории Украины;

обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы;

"выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минский соглашениями".

При этом стороны не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.

"Тем не менее, сегодня члены ТГК подтвердили приверженность выполнению этого решения (о разводе сил – ред.). Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", – заявил по итогам заседания специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

В то же время в ОБСЕ констатировали, что "не могут положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло".

Ранее в Кремле пригрозили Киеву обострением на Донбассе из-за националистов. Грызлов обратил внимание на то, что "группировки националистов" планируют занять все позиции в Петровском и Золотом.