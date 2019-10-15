Киев поставил ультиматум – распустить "ДНР" и "ЛНР"

Представители ТКГ не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.
В ходе сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске представители Киева заявили, что выполнять политическую часть Минских соглашений готовы лишь после роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР". Еще одним условием стал отвод сил на Донбассе.
"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "ДНР" и "ЛНР", полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", — пояснила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, в Facebook.
Также Олифер отметила, что необходим:
- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
- вывод вооруженных формирований иностранных войск и военной техники с территории Украины;
- обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
- установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы;
- "выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минский соглашениями".
При этом стороны не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.
"Тем не менее, сегодня члены ТГК подтвердили приверженность выполнению этого решения (о разводе сил – ред.). Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", – заявил по итогам заседания специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
В то же время в ОБСЕ констатировали, что "не могут положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло".
Ранее в Кремле пригрозили Киеву обострением на Донбассе из-за националистов. Грызлов обратил внимание на то, что "группировки националистов" планируют занять все позиции в Петровском и Золотом.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.