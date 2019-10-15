На Донбассе снайпер убил двух украинских бойцов / InfoKava.com

15 октября под обстрелом вражеских снайперов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще один ранен.

Как отчиталось командование операции Объединенных сил, за день вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня 10 раз. Это произошло в районе ООС.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Новотроицкое, Опытное, Павлополь, Авдеевка, Пищевик, Марьинка. Враг также обстрелял район Золотого (здесь планировалось разведение сил).

Читайте также"Ху*ло никогда не успокоится": в Кремле пригрозили Киеву обострением на Донбассе из-за националистовБоевики стреляли из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского сепаратистские бандформирования задействовали автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, в ходе сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске представители Киева заявили, что выполнять политическую часть Минских соглашений готовы лишь после роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР". Еще одним условием стал отвод сил на Донбассе.