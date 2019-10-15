На Донбассе снайпер убил двух украинских бойцов

Еще один украинский военный получил ранения.
15 октября под обстрелом вражеских снайперов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще один ранен.
Как отчиталось командование операции Объединенных сил, за день вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня 10 раз. Это произошло в районе ООС.
Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Новотроицкое, Опытное, Павлополь, Авдеевка, Пищевик, Марьинка. Враг также обстрелял район Золотого (здесь планировалось разведение сил).
Читайте также"Ху*ло никогда не успокоится": в Кремле пригрозили Киеву обострением на Донбассе из-за националистовБоевики стреляли из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского сепаратистские бандформирования задействовали автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, в ходе сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске представители Киева заявили, что выполнять политическую часть Минских соглашений готовы лишь после роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР". Еще одним условием стал отвод сил на Донбассе.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.