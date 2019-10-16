Кремль признался, как обалдел от требовать распустить "ЛНР" и "ДНР"

Кремль признался, что обалдел от требовать распустить "ЛНР" и "ДНР" / Reuters

Требование Киева распустить так называемые "ЛНР" и "ДНР" спустя почти сутки прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признал, что ультиматум украинской стороны стал неожиданностью для остальных участников нормандского формата. По его словам, это "новые вводные", к которым они оказались не готовы.

"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать", — цитирует RT его слова.

Представитель Кремля пока не поминает и потому не может утверждать, означает ли такое требование Киева отход от Минских соглашений и соответствующего плана действий. То есть отказывается ли Киев от ранее взятых обязательств и поставленных подписей (вероятно, имеется в виду и подпись под формулой Штайнмайера – ред.).

Ранее в Совфеде РФ негативно отреагировали на требование Киева распустить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для выполнения политической части Минских соглашений.

Напомним, Киев заявил о готовности воплощать в жизнь политическую часть Минских договоренностей только после выполнения ряда условий, в частности, роспуска "Л/ДНР" и выведения с Донбасса иностранных войск.