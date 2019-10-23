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Зеленский озвучил ключевые условия встречи в нормандском формате

23 октября 2019, 19:02

Глава государства отметил, что не удается выполнить договоренности из-за нарушения режима прекращения огня.

Зеленский
Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате состоится исключительно после разведения сил в Донбассе, которое пока невозможно реализовать по причине нарушения режима прекращения огня.

"Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - сказал он в интервью сайту Сегодня в Токио во время официального визита в Японию.

Глава государства уточнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось, сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.

"Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что всё обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский, который пребывает с рабочим визитом в Японии, провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств обсудили ситуацию на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил интронизацию императора Японии Нарухито. После официального мероприятия глава украинского государства провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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