Макрон позвонил Путину по поводу Нормандского формата: детали разговора

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном режиме поговорил с президентом РФ Владимиром Путина и обсудил грядущую встречу "Нормандской четверки".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.

"В ходе обмена мнениями о ситуации на Украине подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое [Луганской области] и Петровское [Донецкой области], а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон указали на "безальтернативность" разведения сил на Донбассе. Ранее генерал Николай Маломуж, экс-руководитель Службы внешней разведки заявил о том, что Путин через Меркель и Макрона будет всячески давить на президента Зеленского.

