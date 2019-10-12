Разведения сил не будет: Путин через Меркель и Макрона надавит на Зеленского – генерал

Маломуж убежден, что системного разведения сил на Донбассе не будет / Крым.Реалии

Разведение войск на Донбассе не будет системным из-за желания президента России Владимира Путина оказать давление на Украину руками ее европейских партнеров, заявил бывший-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, который ранее предупредил об угрозе РФ.

"Несмотря на разведение войск в отдельных районах, системным процесс не станет. Это невыгодно ни России, ни боевикам. Уверен: Путин попробует подтолкнуть наших партнеров, в частности Германию и Францию, оказать давление на Украину, чтобы мы согласились на условия России. Мол, смотрите: у них в Украине война, гибнут люди, а они не хотят это прекратить. Надо попробовать уговорить украинские власти прийти к выполнению формулы", – сказал Маломуж.

По мнению генерала, план Путина по срыву разведения войск уже начал реализовываться.

"Сейчас уже видно, что и Макрон, и Меркель в определенной ситуации готовы оказать на нас давление. Но ведь это не решит проблему Донбасса. Я имею в виду, если Украина пойдет на уступки Путину. Это только все больше нас будет затягивать в какой-то процесс противостояния", – отметил Малоуж, пишут "Факты".

Напомним, ранее сообщалось, Украина отложила на неопределённый срок разведение сил и средств в Петровском и Золотом, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимира Жеглов.

"Вопреки договоренностям, достигнутым 1 октября в Минске между представителями Киева, Донецка и Луганска, Украина отложила на неопределенный срок разведение сил и средств в Петровском и Золотом", - сказано в сообщении на официальной странице МИД России в Facebook.

При этом заявляется, что пока власти Украины не спешат с выполнением договорённостей по Донбассу, а на авансцену пытаются выйти националисты.

Также ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг разведения сил в районе Золотого и Петровского на Донбассе.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - сказал Путин.