Разведение сил на Донбассе: у Лаврова "перевели стрелки" на Украину

Бойцы ВСУ на Донбассе / Comments.UA

Украина отложила на неопределённый срок разведение сил и средств в Петровском и Золотом, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимира Жеглов.

"Вопреки договоренностям, достигнутым 1 октября в Минске между представителями Киева, Донецка и Луганска, Украина отложила на неопределенный срок разведение сил и средств в Петровском и Золотом", - говорится в сообщении на официальной странице МИД России в Facebook.

При этом заявляется, что пока власти Украины не спешат с выполнением договорённостей по Донбассу, а на авансцену пытаются выйти националисты.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ считают, что руководство Украины продолжает практику "заматывания" политических аспектов урегулирования, а в Киеве якобы не скрывают, что согласование "формулы Ф.-В.Штайнмайера" рассматривалось исключительно в контексте проведения саммита в "нормандском формате".

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"Формула Ф.-В.Штайнмайера" – о механизме введения в действие особого статуса Донбасса. Это конкретные политические обязательства, которые теперь Киеву предстоит имплементировать в национальное законодательство", - добавили в Москве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что президент Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил на Донбассе.