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"Будет попытка контролировать": генерал предупредил об угрозе со стороны РФ

9 октября 2019, 16:59

Николай Маломуж считает, что российские спецслужбы будут пытаться усилить свое влияние на руководство Украины.

Николай Маломуж
Николай Маломуж / Главред

Попытки установить мир на оккупированных Российской Федерацией территориях Донбасса могут сыграть злую шутку. Российские спецслужбы будут пытаться усилить свое влияние на руководство Украины.

"Будет попытка более глобально контролировать ситуацию, создавать систему влияния в руководстве страны, в оппозиции", – рассказал бывшая глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии Обозревателю.

По его словам, традиционно спецслужбы РФ изучают политическую и военную ситуацию в стране.

"Анализ боеспособности ВСУ, самой модели их построения, системы обороны, особенно вдоль линии разграничения. Выяснение, какая модель безопасности существует, какие спецоперации мы готовим против них, в зоне конфликта или на их территории", - объяснил Маломуж.

Кроме того, он указал, что на украинской территории действуют подразделения Главного разведывательного управления, Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки РФ. При этом украинский генерал уверен, что пока что российские спецслужбы будут заниматься конфликтом на Донбассе и поиском рычагов влияния на украинские власти.

Напомним, что ранее бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что Украина не выполнит договоренности по разведению сил в Донбассе.

Донбасс Россия спецслужбы Николай Маломуж
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