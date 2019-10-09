"Войны должны заканчиваться чьей-то победой": Гиркин рассказал, кто капитулирует после отвода войск

Гиркин рассказал, чем закончится отвод войск / Факти - ICTV

Украина не выполнит договоренности по разведению сил в Донбассе, несмотря на то, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" готовы это сделать, заявил бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее рассыпался в бреде об Украине и украинцах.

По словам Гиркина, ситуация на юго-востоке Украины развивается по сценарию капитуляции ополченцев.

"Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение в Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска ДНР и ЛНР, либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции ДНР и ЛНР", — сказал Гиркин.

Гиркин также высказал предположение, что Киев не выполнит обязательства по разведению сил в Донбассе.

"Либо выполнит их [договоренности] только формально. Пока о капитуляции Киева речи не идет. Речь идет о том, что Кремль пытается всеми силами избавиться от ДНР и ЛНР, запихнуть их обратно в Украину и замаскировать это предательство мирными договоренностями", — добавил Гиркин (Стрелков), передает ura.news.

Читайте также"Делаем из Киева Берлин образца 43 года": у Гиркина истерика из-за "мокрицы"-Путина и "Зелебубы"Напомним, ранее сообщалось, в среду, 9 октября, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.

Отметим, договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию на Донбассе.

В то же время ветераны АТО и ООС, а также активисты пытались прорваться в Золотое Луганской области.